Galbiati: “Se fossi stato Italiano non sarei venuto a Firenze. E’ un salto di qualità, ma al buio, avrei preferito…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato così ad A Tutto Gol, trasmissione di Toscana Tv: “Se fossi stato Italiano non sarei venuto a Firenze. E’ un salto di qualità, ma al buio. E’ stato scelto Italiano dalla società secondo me perché a lui andranno bene i calciatori che la squadra mercato porterà a Firenze. Con qualcun altro questo non sarebbe potuto accadere. In una situazione del genere, non sarei venuto perché credo ci siano tante problematiche all’interno del “labirinto”. Avrei preferito un allenatore un po’ più navigato”.