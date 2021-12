Galli: “Commisso tirerà fuori il coniglio dal cilindro per tenere Vlahovic. Già ora è tra i primi cinque centravanti più forti al mondo”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Radio Anch’io Sport, è stato chiamato a commentare il campionato che sta facendo Dusan Vlahovic e ha detto: “Questo è un ragazzo che ha delle qualità tecniche e morali importanti. Sta dimostrando di avere un grande attaccamento al proprio lavoro, perché ogni settimana vedi ulteriori miglioramenti nel suo modo di giocare”.

Però Galli non è così pessimista sul suo futuro: “Ho la sensazione che Commisso tirerà fuori il coniglio dal cilindro per farlo rimanere. Non puoi perderlo per delle diatribe sulle commissioni di un procuratore. Io ritengo che sia tra i primi cinque centravanti nel mondo. sia per quello che sta dando che per quello che potrà dare”.