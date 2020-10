Galli: “Iachini si tappi il naso e non guardi in faccia nessuno”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato così a Lady Radio: “Cosa mi aspetto domenica contro l’Udinese? Sarà sicuramente difficile, in questi momenti nella testa ti passano tante cose. Le pressioni a volte non permettono di esprimerti al meglio. Iachini si tappi il naso e le orecchie e faccia le scelte che ritiene più opportune. Se la Fiorentina fallisse la terza partita, il problema sarebbe di difficile gestione. Il tecnico viola non guardi in faccia nessuno: solo lui sa chi sta bene e chi male. E’ una partita difficilissima, l’Udinese è una squadra mascherata che ha messo su un organico importante con un bravissimo allenatore”.

0 0 vote Article Rating