Galli: “La Fiorentina metta a disposizione di Prandelli una squadra che abbia una quadratura. Una rosa che non è sbagliata come interpreti ma come logica”

In questi giorni c’è molta curiosità intorno alle mosse di mercato che la Fiorentina sta portando avanti. L’ex portiere e direttore sportivo gigliato, Giovanni Galli, ha espresso il suo commento-desiderio, intervenendo su Lady Radio: “Le cessioni eccellenti non mi preoccupano affatto. Mi interessa solo che sia messa a disposizione di Prandelli una squadra che abbia una quadratura. Avere un’idea precisa, perché questa rosa non è sbagliata come interpreti, ma come logica, come costruzione”.

