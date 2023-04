Galli: “Lo stadio della Fiorentina deve essere costruito da un’altra parte e brillare di luce propria. I soldi del PNRR non verrebbero usati per riqualificare Campo di Marte”

A Lady Radio Giovanni Galli parla di campo e stadio a tutto tondo, soffermandosi sulla Fiorentina di Italiano e la questione caldissima relativa al Franchi. Ecco le sue parole: “Ho sempre detto che per me un allenatore incide per il 40%. Ero felice e contento dell’arrivo di Italiano alla Fiorentina. Lo ho criticato ma sempre elogiato perchè la squadra è sempre stata propositiva. Nel giro di poco tempo ha cambiato l’assetto mentale della squadra. Non subire la partita, ma giocarla e cercare di vincerla. Quest’anno a causa di cambiamenti, del rendimento deficitario di alcuni e delle difficoltà fisiche di altri, la squadra non mi ha entusiasmato anzi. C’era tempo per recuperare ed è stato fatto, ritrovando l’organizzazione e la stabilità.

E ancora: “La Fiorentina ha ritrovato equilibrio, lo spazio ed il tempo. Gli attaccanti segnano perchè attaccano la porta, Cabral escludendo il gol a Braga è sempre arrivato accompagnando la palla in porta. Si sono ritrovati i tempi d’attacco, il pressing, e non solo. Si lascia troppo spesso qualcosa all’avversario ma la Fiorentina vista a San Siro mi ha divertito, soprattutto per lo spirito. Ha sofferto, però le partite sono fatte così”.

Sullo Stadio: “I tifosi viola andranno in 4000 a Cremona ma quando ci saranno i lavori al Franchi? 150.000.000 che arriveranno dall’Europa serviranno solo per lo stadio. Un’opera che verrà completamente stravolta, un bene culturale che sarà completamente diverso. Già questo non va bene. Si vanno a chiedere soldi all’Europa per un’area degradata, ma si sta facendo solo lo stadio. Nell’area non verrebbe messo un milione. La tranvia viaggia su un altro finanziamento. Chi farà il sottopasso del Viale Paoli? Non c’è una lira. Il parcheggio non è stato contabilizzato. La viabilità non è stata ancora studiata”.

E infine: “200.000.000 servono solo per rimettere a posto lo stadio. Da amministratore dico che con 120.000.000 rifarei l’area, con 30.000.000 ristrutturi lo stadio, lo stadio lo faccio nuovo da un’altra parte. A quel punto, col Franchi modernizzato avremmo fatto ciò che serve per risistemare il Franchi, ma lo stadio nuovo deve essere fatto da un’altra parte e vivere di luce propria”.