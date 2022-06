Galli: “Mia preoccupazione su Jovic non è tecnica. Ha ancora fame o ha la pancia già piena?”

L’ex direttore sportivo e portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha espresso il suo parere sul possibile arrivo di Luka Jovic a Firenze.

“La mia preoccupazione non è tecnica – ha detto Galli – ma dovuta al fatto che è già tornato all’Eintracht, dove era esploso e in un ambiente che conosceva, e non ha fatto bene”.

E inoltre: “In sostanza, ha ancora quella fame che lo ha caratterizzato all’inizio o ha già mangiato e ha la pancia piena?”.