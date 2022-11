Galli: “Quando è in stato di grazia, Bonaventura non ci incastra niente con gli altri. E’ l’unico che dà del ‘tu’ al pallone”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, a seguito della partita disputata dai viola contro la Sampdoria, ha tessuto le lodi di Giacomo Bonaventura: “Quando è in stato di grazia – ha detto intervenendo su Lady Radio – non ci incastra niente (in senso positivo ndr) con gli altri. E’ l’unico che dà del tu al pallone, gli altri danno del voi. Questo è quello che succede alla Fiorentina“.

Poi ha aggiunto: “Un altro che comincia a piacermi, perché sta tornando sui suoi livelli, è Ikone. Ha fatto vedere due o tre giocate che ci hanno fatto vedere il giocatore che potrebbe essere o potere diventare”.