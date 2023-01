Galli: “Sullo scambio di portieri ci guadagna la Fiorentina, Sirigu sarà fondamentale nello spogliatoio. Gollini? L’operazione non premia la sua carriera”

L’ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per commentare lo scambio Sirigu-Gollini: “Non ho dubbi, a guadagnarci è chiaramente la Fiorentina. Se Sirigu si muove dal Napoli, dove potrebbe comodamente vincere uno Scudetto, per venire a Firenze vuol dire che ha ancora un fuoco dentro e che vorrà giocarsi il posto. All’interno di uno spogliatoio, è una figura di riferimento, come ha dimostrato all’Europeo”.

Su Gollini: “Non è un’operazione per la sua carriera, pur potendo vincere uno Scudetto. Credo che siederà in panchina con ogni probabilità e già non gioca da tre anni… Avrei da dire qualcosa al suo procuratore. E spero che il suo arrivo non destabilizzi l’ambiente azzurro”.