Gamberini: “Fiorentina e Napoli ancora in corsa per obiettivi importanti. Sarà una bella bella partita, ma conterà il risultato. Italiano? Incredibile la facilità con cui si è inserito a Firenze”

Alessandro Gamberini, doppio ex di Fiorentina e Napoli, ha parlato a Radio Bruno della sfida di domenica prossima al Maradona tra due parentesi del suo passato da calciatore: “Adesso siamo nel momento decisivo della stagione ed entrambe le squadre sono ancora in corsa per i loro rispettivi obiettivi. Sarà una partita importante, dove conterà la prestazione, ma soprattutto il risultato. Si affrontano due tra le formazioni che esprimono il gioco più bello in Serie A”.

E ancora: “La Fiorentina si sta giocando un posto europeo, sarà una corsa aperta fino alla fine. Per i tecnici di queste squadre, sarà fondamentale avere l’organico al completo e in condizione ottimale. È bello che sia un campionato aperto e che si giocherà fino alla fine per i diversi obiettivi”.

Infine su Italiano: “È un collega, un amico ed è stato anche un compagno di squadra a Verona. Ha colpito probabilmente l’opinione pubblica la facilità e la naturalezza con la quale si è inserito e ha saputo padroneggiare un progetto e una piazza così ambiziosa come quella di Firenze”.