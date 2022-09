Gasperini prepara la sfida con la Fiorentina senza 12 nazionali: sono 4 i giocatori ancora indisponibili

In piena pausa nazionale, e a otto giorni dalla partita casalinga contro la Fiorentina, questa mattina l’Atalanta di Giampiero Gasperini si è regolarmente allenata a Zingonia. Come successo anche a Vincenzo Italiano, il tecnico di Grugliasco deve fare i conti con le convocazioni: sono ben 12 i nazionali che in questo momento sono impegnati con le proprie rappresentative nazionali.

Non sembra migliorare la situazione in Infermeria: secondo quanto riportato dai canali ufficiali del club bergamasco Djimsiti, Zapata, Zappacosta e Zortea continuano a lavorare a parte, svolgendo sessioni differenziate. Resta ancora a riposo Juan Musso dopo il grave infortunio di domenica scorsa. Il portiere argentino, dopo l’operazione al viso di lunedi a Villa Stuart, è stato dimesso dall’istituto romano per poi far ritorno a Bergamo: domenica prossima contro la Fiorentina sarà quindi confermato Sportiello tra i pali.