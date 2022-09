Gasperini sorride: ci dovrebbero essere tutti gli (ex) acciaccati contro la Fiorentina

TuttoAtalanta.com fa il punto sulla situazione infortuni in casa del club bergamasco in vista della partita contro la Fiorentina. Non destano preoccupazioni le condizioni di Merih Demiral e Teun Koopmeiners, rientrati anzitempo dai ritiri di Turchia e Olanda. Non sembra preoccupare nemmeno l’affaticamento muscolare di Scalvini, uscito ieri nel match dell’Italia U21. Già recuperato Zortea.

Quasi recuperati del tutto anche Zappacosta e Zapata, che potrebbero essere convocati contro la squadra viola.