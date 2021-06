Gattuso dà l’input e la Fiorentina accende i fari sul Porto: nel mirino Sergio Oliveira e Corona. “Ma il prezzo sarà alto”

L’attenzione di Rino Gattuso a quanto pare è orientata in buona parte su Oporto e sul Porto, che in Champions League ha eliminato la Juventus: in particolare nel mirino ci sono due protagonisti della formazione di Conceiçao. Da un lato Sergio Oliveira, centrocampista anche del Portogallo e giustiziere dei bianconeri, dall’altro Jesus Corona, terzino-esterno-ala, messicano: classe ’92 il primo e ’93 il secondo. Secondo Fabrizio Romano e Sky Sport, la Fiorentina ne parlerà con i lusitani: “La Fiorentina ha intenzione di aprire una trattativa con il Porto per ingaggiare Sérgio Oliveira e/o Jesús Corona, a seconda della valutazione. Il nuovo allenatore Gennaro Gattuso apprezza entrambi i giocatori del Porto, ma il prezzo sarà alto”.

