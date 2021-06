Gattuso ha dato il via libera, Ribery ha mandato il suo messaggio. E ora tocca alla Fiorentina sancire il matrimonio

Come avete potuto leggere ieri su Fiorentinanews.com, l’allenatore Gennaro Gattuso ha dato il suo OK alla permanenza in viola per Franck Ribery. Parlando con il francese, evidentemente sono arrivati i messaggi giusti alle sue orecchie del tecnico.

Poi c’è il giocatore che pubblicamente ha espresso la propria idea: “La mia posizione è chiara, io voglio rimanere alla Fiorentina. Spero di poter continuare ancora per un anno o due”.

Gli ingredienti giusti sono tutti sul tavolo, adesso spetta al club sancire in via definitiva il prolungamento di questo matrimonio che a questo punto sembra una formalità. Del resto dall’interno della società negli scorsi giorni era emerso il fatto che questa fosse essenzialmente una questione tra uomini…e gli uomini si sono già espressi in questo senso.