Gattuso prossimo allenatore della Fiorentina? A Napoli la suggestione rimbalza tra i vari opinionisti

La questione incentrata su chi sarà il prossimo tecnico della Fiorentina tiene banco anche a Napoli, dato che l’attule allenatore dei partenopei sembra essere uno degli indiziati principali per guidare i viola la prossima stagione. L’ex dirigente sportivo e procuratore Enrico Fedele all’emittente campana Canale 8 si è espresso così in proposito: “Per me Gattuso potrebbe andare in una squadra del centro-nord, la Fiorentina. Sarri sarà del Napoli quasi sicuramente, diciamo all’85%, ma non è quello di una volta. L’esperienza alla Juventus lo ha cambiato: ora finalmente si adatta ai calciatori che ha a disposizione”. L’ex viola Ciccio Graziani ha replicato in diretta: “Gira una voce forte a Firenze: pare che Commisso abbia intenzione di ripartire per un progetto pluriennale con Gattuso”.