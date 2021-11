Gattuso riparte dagli Emirati Arabi? L’ipotesi

Dopo aver risolto il contratto con la Fiorentina nel mese di giugno, Gennaro Gattuso è ancora senza panchina. Presto, però, il tecnico calabrese potrebbe tornare a lavorare. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, l’ex allenatore del Napoli sarebbe il primo obiettivo dell’Al Nasr, club di Dubai che milita nell’UAE Arabian Gulf League.

La società saudita, pronta a congedare il portoghese Pedro Emanuel, vorrebbe Gattuso. I contatti sono in corso, c’è da trovare la giusta quadra su programmi e numeri. Non è scontato che ciò avverrà, ma ad oggi Gattuso è la prima opzione per il club dell’Arabia Saudita e presto potrebbero arrivare novità importanti in merito.