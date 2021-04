Georgia Corvino: “Al gol di Klose in Champions sfondai il muro con un calcio. Non ho mai riparato quel buco”

La figlia dell’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, Georgia, ha rilasciato una lunga intervista a pianetalecce.it, soffermandosi anche sull’esperienza a Firenze.

Ecco un estratto: “Quando papà era alla Fiorentina io seguivo le partite della squadra toscana, c’era lui e non poteva essere che così. Ricordo un ottavo di finale di Champions. Ero a casa e la partita era contro il Bayern. Ad un certo punto Klose segnò in fuorigioco di almeno cinque metri e l’arbitro convalidò il gol, a causa sua la Fiorentina venne eliminata. Io ero seduta, non potevo crederci: mi alzai, feci una piroetta e tirai un calcio al muro, sfondandolo. Quel buco non l’ho mai riparato, è lì in bella vista e serve per ricordare a me stessa che devo riflettere sempre. Era di cartongesso, se non fosse stato così mi sarei rotta il piede”.