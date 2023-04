Gianassi: “E’ gravissimo ed inaccettabile che dopo un anno l’UE revochi il finanziamento per il Franchi”

Dopo la notizia della non concessione dei fondi Pnrr per il Restyling dello Stadio Franchi, pochi minuti fa è arrivato anche il commento del deputato del Partito Democratico Federico Gianassi. Queste le sue parole:

“Con la decisione di ritirare a Firenze le risorse di circa 55 milioni di euro gia’ assegnate per la riqualificazione dello Stadio Franchi, che rappresenta il perno dell’operazione di rigenerazione urbana dell’intero quartiere di Campo di Marte, l’Unione europea e il Governo italiano perdono credibilità. I fatti erano chiarissimi – elenca – l’Unione europea ha approvato nel luglio 2021 il Pnrr che trasferisce agli Stati grandi risorse anche per la riqualificazione degli immobili pubblici; il Governo italiano nel novembre 2021 ha messo a disposizione le risorse ricordando che tra gli immobili pubblici ci sono anche gli impianti sportivi; il Comune di Firenze ha partecipato al bando e ha ottenuto 55 milioni per la ristrutturazione del Franchi che e’ pubblico e supervincolato dalla Sovrintendenza; il Governo ha approvato il finanziamento nell’aprile 2022; il Comune di Firenze di conseguenza ha investito energie e risorse per fare presto e bene”.

Ha poi concluso: “E’ gravissimo e inaccettabile che un anno dopo il finanziamento sia revocato. Non e’ concepibile che l’Unione europea cambi le carte in tavola e non e’ ammissibile che il Governo italiano non sia in grado di difendere le risorse che i precedenti governi hanno lasciato in eredita’ al Paese. Ora il Governo deve correre ai ripari e assicurare che la procedura in atto, gia’ finanziata dal Ministero della Cultura, sia portata a buon fine assicurando le risorse che servono. Firenze non accettera’ di subire gravi danni prodotti dalle inadeguatezze di altri”.