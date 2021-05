Giani: “Mi è piaciuto il progetto presentato oggi e ho visto la Fiorentina molto interessata. Franchi in vantaggio su Campi? Non si può fare un’analisi del genere” FOTO e VIDEO FN

Al termine dell’incontro a Palazzo Vecchio al quale era presente anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Queste le sue parole: “Devo dire che mi è piaciuto il progetto per il restyling del Franchi e ho visto interesse anche da parte della Fiorentina. Oggi è stata presentata un’ipotesi progettuale di stadio e la sua sintonia con progetti in quell’area come la tramvia, i parcheggi a Campo di Marte e quelli che possono essere i collegamenti pedonali. Sta venendo fuori un’idea di città molto interessante”.