“Gioca da attaccante” e Duncan prova gli inserimenti in area: una freccia in più nell’arco della mezzala ghanese

Nella seconda amichevole di ieri pomeriggio tra Fiorentina e Sanvitese, Vincenzo Italiano ha provato una formazione sperimentale per affrontare l’avversario di Eccellenza. Nell’undici schierato in campo faceva la sua solita comparsa nel ruolo di mezzala Alfred Duncan, l’uomo rivelazione della passata stagione. Il suo gol alla Juventus nell’ultima giornata di campionato è valso ai Viola il ritorno in Europa dopo sei anni. Un gol frutto anche dell’inserimento del ghanese in area di rigore avversaria.

Nell’uscita di ieri, infatti, Italiano gli ha chiesto la stessa cosa: “Gioca da attaccante”. Il mister ha più volte ribadito che le tante occasioni da gol create dalla sua squadra non possono essere finalizzate soltanto dagli attaccanti. Anche i centrocampisti devono adempiere a questo compito e lo stesso Duncan è andato vicino alla rete, che invece è riuscita all’altra mezzala presente in campo: Alessandro Bianco.