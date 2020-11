Giocatori della Fiorentina andati nelle nazionali senza permesso da parte della società, il caos si allarga. Il club li segnala alla Procura della Repubblica

Il caos nazionali si allarga all’interno della Fiorentina. Il club viola, dopo le indicazioni in merito arrivate della ASL territoriale, non aveva dato il benché minimo permesso ai giocatori convocati dalle varie rappresentative di muoversi. Per questo motivo ha deciso di segnalare i calciatori che sono partiti alla Procura della Repubblica che quindi, si prenderanno le loro responsabilità. Il riferimento va in primo luogo a Milenkovic e Vlahovic che hanno raggiunto il ritiro della Serbia, ma dovrebbero essere stati seguiti in questo esempio anche da altri (nel momento in cui scriviamo siamo in attesa di conferme).

