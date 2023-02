Giorgetti: “Il problema in attacco credo non sia legato ai giocatori, quanto alla mancanza di palloni giocabili”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Angelo Giorgetti, parlando dell’attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Italiano ultimamente ha provato diverse soluzioni in attacco, ma io sostengo che il problema non siano tanto i giocatori, quanto la mancanza di palloni giocabili. La società viola si è messa da sola in questa situazione.

Contro il Braga sarà dura fare la partita come vuole fare sempre Italiano. Da fuori il gruppo viola sembra molto compatto, ma bisogna vedere poi come è realmente l’atmosfera all’interno”