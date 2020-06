Giorgetti: “Io non vorrei che lo stadio andasse a Campi. Firenze è una perla nel mondo, toccarne la morfologia è molto difficile”

Il Presidente della Commissione Sport e Cultura di Firenze Fabio Giorgetti al Brivido Sportivo ha parlato anche dell’ipotesi del Restyling del Franchi: “Il Sovrintendente Pessina sostiene che le due curve non si possono abbattere, al contrario il progetto della Fiorentina prevede una modifica completa dello STADIO. Firenze è una perla nel mondo, toccarne la morfologia è molto difficile. Sappiamo quale danno crei all’imprenditoria il livello normativo delle leggi in Italia. Io non vorrei che lo stadio andasse a Campi, non per il Sindaco che stimo molto, ma pechè lo STADIO è un valore aggiunto da tenere nella nostra città. Visto le ultime dichiarazioni di Nardella, auspico che si possa trovare una soluzione normativa”.

