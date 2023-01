Giornata storica per la Serie A: oggi debutta il fuorigioco semiautomatico

Oggi è una giornata molto importante per la storia del campionato italiano. In attesa della Fiorentina, che scenderà in campo domenica contro la Lazio, il girone di ritorno si aprirà tra poco, alle ore 18:30, con Bologna-Spezia. Al di là dell’entità dell’incontro, esso rimarrà nella storia del nostro campionato come il primo con il fuorigioco semiautomatico.

Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it, la tecnologia conosciuta nel Mondiale in Qatar debutta anche nel campionato di Serie A. La sua precisione sarà infallibile: 12 telecamere nello stadio con 50 fotogrammi al secondo che tracceranno 29 punti di ogni giocatore.