Giovanni Tedesco: “Con Iachini la Fiorentina non avrà problemi a salvarsi. Prandelli mi piace tanto a livello umano”

Fu protagonista della stagione del ritorno in A, Giovanni Tedesco, ex centrocampista, ha parlato a Tmw anche della Fiorentina e dell’addio di Prandelli: “Prandelli è una persona che a livello umano mi piace molto. Vorrei capire cosa ci sia dietro questo ripensamento. La scelta di Iachini è naturale: allenatore bravo, preparato che conosce l’ambiente e la squadra. L’ho visto all’opera ed è un allenatore preparatissimo, la Fiorentina non avrà problemi a salvarsi. La lotta salvezza con tante big? Quando non sei abituato a lottare per non retrocedere e hai giocatori di qualità diventa un problema. Il Cagliari è una squadra forte, come le altre che menzionate. E quando si hanno questi organici non è facile ritrovarsi nella lotta”.