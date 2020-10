Giuffredi scatenato: oltre a Biraghi rinnova anche un altro esterno che piaceva alla Fiorentina

Mario Giuffredi è il procuratore di molti calciatori di Serie A, specialmente terzini. Infatti cura il cartellino di Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj nel Napoli. Dopo essere riuscito ad ottenere il rinnovo per i primi due, l’agente non si è fermato. Nell’ultimo periodo infatti ha anche trovato l’accordo per Faraoni del Verona e per Biraghi della Fiorentina. La notizia è stata confermata dai diretti interessati in conferenza stampa.

Da ieri è ufficiale il rinnovo di contratto di Marco Davide Faraoni con l’Hellas Verona fino al giugno del 2024. La sua permanenza però non è stata sempre scontata, perché grazie alle prestazioni dell’anno passato, tra cui il gol proprio contro la Fiorentina su assist di Amrabat, il giocatore aveva attirato su di sé l’interesse di diversi club. Napoli, Roma e Fiorentina infatti, in estate l’avevano cercato, ma la società di Setti è riuscita a trattenerlo e poi a premiarlo con questo prolungamento. Nello scacchiere tattico di Juric Faraoni agisce come quinto di centrocampo. alternando con continuità le due fasi. Se Iachini decidesse di continuare di continuare con il medesimo sistema di gioco, allora ci si potrebbe chiedere quanto è stato funzionale l’acquisto di Callejon? Faraoni nel 3 5 2 di Iachini sarebbe stato sicuramente più adatto, Verona permettendo.