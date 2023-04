Giurin giurello, promessa mantenuta. È stata la settimana di Nico Gonzalez

Questa storia parte da Lech Poznan-Fiorentina, anzi, dalla vigilia dei quarti di finale di andata di Conference League. Vincenzo Italiano si presenta in conferenza stampa assieme a Nicolas Gonzalez, che fronteggia le propria responsabilità mettendole nero su bianco. Mai suo appello fu più chiaro: “Voglio tornare a fare il Nico Gonzalez che tanto ha fatto la differenza all’inizio dell’avventura qui a Firenze; devo concretizzare quello che sto dicendo, lascerò la vita in campo”.

Effettivamente, la piazza ha bramato e atteso per lungo tempo la miglior versione dell’argentino. Anche nei mesi di crescita della Fiorentina, il numero 22 viola è sempre rimasto in retroscena, tolta qualche (comunque fondamentale) apparizione sul tabellino dei marcatori, come il rigore realizzato contro il Milan. Ma non quanto basta, se si conoscono le abilità del calciatore, che dopo il lampo all’Olimpico contro la Lazio ha fatto fatica a salire in cattedra.

Ebbene, a Nico Gonzalez è bastata una settimana per prendere la Fiorentina per mano e portarla virtualmente in semifinale di Conference, ma non solo. Nei cinquanta minuti a Poznan c’è una delle migliori prestazioni individuali di un giocatore viola in questa stagione, ma attenzione a non sottovalutare anche il suo impatto contro l’Atalanta. Se per mesi è apparso in disparte dentro al campo, le sue ultime due uscite smentiscono questa tendenza. L’argentino si è dimostrato l’anima della Viola: colui che sale e scende sulla fascia con incredibile rapidità, colui che silenzia lo stadio e crea brividi con i suoi accentramenti, ma pure una piacevole versione inedita di un Gonzalez che si sbatte addirittura in fase difensiva.

D’altronde, una promessa è una promessa. Il classe ‘98 era stato chiarissimo ed è riuscito egregiamente a mettere in pratica quanto detto. La viva speranza è che questo Gonzalez possa accompagnare fino a fine stagione una Fiorentina che ha enorme bisogno di lui.