Giuseppe Rossi: “L’Europa deve essere un obiettivo, la Fiorentina è forte e ben costruita. Odriozola? A Firenze gli spagnoli si trovano molto bene”

L’ex giocatore della Fiorentina Giuseppe Rossi, intervenuto a RTV 38, si è soffermato su diversi temi di casa viola.

Di seguito le sue parole: “Seguo spesso la Fiorentina, mi piacciono il gioco della squadra e lo spirito. Italiano sta facendo un gran lavoro, l’Europa può e deve essere un obiettivo: la Fiorentina è forte e ben costruita. Certo, Vlahovic è andato via e qualcuno dovrà segnare al posto suo, ma ritengo che la dirigenza abbia fatto molto bene a gennaio. Piatek è un giocatore conosciuto, ma anche Cabral e Ikoné mi sembrano forti. Bisogna dargli tempo per adattarsi alle difficoltà del calcio italiano”.

Continua così Rossi: “In vista della Juventus, ai giocatori consiglio di godersi l’atmosera e la partita. Sarà un bel momento, se consideriamo quanto ci tiene la città a questa partita. Non dimentico i cori e il supporto che il pubblico sa dare in queste occasioni. Odriozola? Il suo rendimento non mi ha sorpreso, gli spagnoli a Firenze si trovano molto bene. Mi piace molto anche Sottil, è cresciuto e il suo rendimento è evidente”.