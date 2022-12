Gli scontenti viola: Si prospettano decisioni forti

Per Gollini e Zurkowski a gennaio saranno tirate le somme e prese decisioni forti. Il DS della Fiorentina, Pradè, dopo l’amichevole contro l’Arezzo di giovedì scorso, ha detto che alcuni giocatori “non sono contenti e non potrebbe essere altrimenti”. E in cima questa lista ci sono proprio i due giocatori citati stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Le parti in questione proveranno a trovare, di comune accordo, la miglior soluzione per tutti, nel caso in cui arrivassero le richieste giuste sul mercato per i calciatori che non stanno trovano spazio. E una cessione è la soluzione più probabile per il polacco, mentre l’estremo difensore potrebbe fare il proprio ritorno all’Atalanta che detiene la proprietà del suo cartellino.