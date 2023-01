Gollini e la strada aperta per tornare a casa…e sbarcare in Inghilterra

C’è un addio possibile, per non dire probabile, che si prospetta in casa Fiorentina. E’ quello del portiere, arrivato in prestito la scorsa estate, Pierluigi Gollini.

Il club viola ne riparlerà con l’Atalanta, ma al massimo lo può liberare per farlo ritornare a casa. Sarà premura poi dei dirigenti atalantini e magari del suo procuratore trovargli una nuova sistemazione.

Gollini punta a lasciare Firenze con l’obiettivo di poter avere una nuova occasione altrove. Il ritorno in Inghilterra (c’è l’ipotesi Wolverhampton) non è un’ipotesi da scartare.