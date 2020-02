Gollini: “Sappiamo che clima ci sarà a Firenze, ma la partita sarà in campo”

Il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini è intervenuto a SkySport parlando della sfida di sabato tra la Fiorentina e la Dea: “Sappiamo il clima che ci sarà, ma sappiamo anche che la partita si gioca sul campo. I nostri successi li abbiamo sempre raggiunti lì, andremo a Firenze per vincere la partita e restare attaccati al quarto posto”.

E sullo stato di forma: “Le gambe non girano sempre nello stesso modo, magari gli avversari fanno una grande partita. Riuscissimo sempre a vincere saremmo in testa, è normale avere giornate storte ma per quanto mi riguarda non deve mai mancare l’atteggiamento”.