Gollini si allena in attesa della sua nuova squadra… e della sua nuova maglia – FOTO

Pierluigi Gollini sarà il prossimo portiere della Fiorentina. Come anticipato da FiorentinaNews.com negli scorsi giorni, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e l’ex Tottenham è pronto a sbarcare a Firenze nelle prossime ore. Intanto, il giocatore si sta allenando individualmente, in attesa di spostarsi nel capoluogo toscano e poi subito alla volta della Val di Fassa. Il trasferimento però non è ancora ufficiale e Gollini non lascia trapelare nessun segno.

Infatti, nei suoi recenti video postati su Instagram l’estremo difensore si allena indossando ancora la maglia degli Spurs, in attesa (a brevissimo) di vestirsi di viola. Eccolo con la maglia della sua prossima ex squadra e dopo aver regalato i suoi scarpini a dei bambini del campo di allenamento: