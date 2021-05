Gondo conquista la promozione in Serie A con la sua Salernitana. Ritroverà la Fiorentina, ma da avversario…

Ai microfoni di Dazn è intervenuto Cedric Gondo, centravanti della Salernitana, fresca neopromossa in Serie A. L’ex Primavera della Fiorentina ritroverà i gigliati da avversario nella prossima stagione. L’attaccante ivoriano classe ’96 ha espresso così tutta la propria gioia per la conquista della promozione:

“È un’emozione unica, abbiamo lottato fino alla fine come gruppo per prenderci il nostro obiettivo sin dall’inizio. Adesso festeggiamo assieme alla città, non vedo l’ora di vedere Salerno esplodere di gioia. Siamo sempre stati sul pezzo, chi è entrato ha cambiato la partita oggi ed è questa la nostra forza. Castori? Mi ha dato la Serie A (ride ndr). Scherzi a parte, ci ha dato tantissime motivazioni”.