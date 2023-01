Gonzalez e il mandato esplorativo per trovare acquirenti assegnato dalla Fiorentina ad un’agenzia con sede a Londra. Ma ora la situazione è cambiata radicalmente

L’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, è sempre stato un giocatore con un nutrito gruppo di estimatori in Premier League.

Un mese circa prima dell’inizio del Mondiale, il club viola aveva assegnato all’agenzia CAA Base (con sede a Londra) un mandato esplorativo per trovare Oltremanica acquirenti per il classe ’97, anche perché in quel momento era in rotta di collisione con la società e vicino all’addio. A scriverlo stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

Non stupisce, dunque, il fatto che nelle ultime ore siano arrivate delle sirene dall’Inghilterra sul conto dell’argentino; il Leicester sarebbe fortemente interessato ad aggiudicarsi il cartellino dell’ex Stoccarda e avrebbe recapitato ai viola un’offerta pari a 30 milioni di sterline (circa 33,8 milioni di euro più 4 di ingaggio netti al giocatore).

A questa versione però fa da contraltare quanto fatto sapere dal club di Commisso. La Fiorentina ha precisato di non aver ricevuto alcuna proposta per il proprio attaccante, che viene ritenuto un giocatore centrale nel progetto di Italiano.