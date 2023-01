Gonzalez e un rapporto rafforzato con la Fiorentina. Le voci (infondate) sul suo addio ulteriormente scacciate

Una rete ogni 82′ minuti giocati. La media realizzativa dell’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, è di quelle giuste, degne di un grandissimo bomber. Il problema semmai è un altro: che purtroppo non abbia un grandissimo minutaggio, causa infortuni a ripetizione.

Però quanto sia importante questo giocatore per la squadra di Italiano è fin troppo facile da capire e non ci vuole un genio per spiegarlo.

La rete contro il Sassuolo, l’esultanza che ha fatto seguito non ha altro che fatto venire fuori in modo chiaro, quanto avevamo già scritto qualche giorno fa: Nico non pensa minimamente a lasciare Firenze, non ha mai fatto tale richiesta e anzi ha un legame importante con questa città e questo club, nonostante qualche parola di troppo che è stata pronunciata nei suoi confronti poco prima dell’inizio dei Mondiali.

Ora la priorità è un’altra: quella di poter riacquisire una condizione di forma accettabile che gli dia la possibilità di partire da titolare e non fare la comparsata a gara in corso.