Gonzalez ha tolto il tappo alla bottiglia, ora vuole cancellare un tabù di… 15 mesi e lo Stadio è quello giusto

Mancava da quasi cinque mesi l’acuto di Nico Gonzalez, era diventato quasi un’ossessione per l’argentino che si era prima sbloccato in Nazionale e poi finalmente al ‘Franchi’. E’ saltato il tappo alla bottiglia insomma, un tappo rimasto incastrato da quel 24 ottobre e dalla rete al Cagliari. A questo punto, scrive La Gazzetta dello Sport, non resta che farlo anche fuori casa: lì l’astinenza è anche più lunga e recita 15 mesi.

Nico aveva ancora la maglia dello Stoccarda ma ci riproverà già oggi, in uno stadio significativo per lui e per l’Argentina, quello dedicato a Diego Armando Maradona e dove il Pibe de Oro fece la storia con la maglia del Napoli e dell’Albiceleste.