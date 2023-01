Pochi minuti fa, dopo esser tornato al gol questo pomeriggio contro il Sassuolo, l’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per i 3 punti raggiunti in extremis grazie alla sua rete. “Che bello tornare dopo tanto tempo, vincere e fare gol, grazie a tutti per il sostegno di sempre!!“. Questo le parole espresse dal campione argentino sui social.

