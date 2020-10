Gonzalo: “Martinez Quarta? A Firenze amano gli argentini. E’ un grande giocatore e ci sono tutti i presupposti per fare bene”

L’ex difensore e capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha parlato del trasferimento in viola del connazionale Martinez Quarta, rassicurando i tifosi viola: “È un grande giocatore, sicuramente sarà accolto molto bene perché è un club in cui amano molto gli argentini. Molti difensori centrali hanno fatto la storia del club e i tifosi li adorano. Dopo devi sempre dimostrare in campo il tuo valore, ma credo che ci siano tutti i presupposti per fare bene”.

0 0 vote Article Rating