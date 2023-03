Gonzalo Rodriguez: “Macia mi scelse per la capacità di verticalizzare, ora la Fiorentina ha difensori diversi. Martinez Quarta bravo ad uscire palla al piede, Milenkovic e Igor sono più fisici”

Ex difensore della Fiorentina, l’argentino Gonzalo Rodriguez a Radio Bruno ha parlato del suo passato in maglia viola ma non solo, toccando varie tematiche anche dell’attualità gigliata. Ecco cosa ha detto l’ex capitano viola: “I ricordi di Firenze e la Fiorentina sono tutti belli. All’inizio mi sono dovuto ambientare, ricordo il mese e mezzo in albergo in attesa della casa. Poi però, iniziando a giocare e conoscendo i tifosi viola, tutto è stato più facile”.

“Quando arrivai in viola, Macia mi disse che mi aveva scelto anche per la mia capacità di verticalizzare e passare il pallone in un certo modo. Ora forse alla Fiorentina cercano difensori più fisici come Milenkovic e Igor. Martinez Quarta forse non ha il passaggio ma è molto bravo ad uscire palla al piede. La Fiorentina attuale ha uno stile di gioco diverso dalla mia”.

E infine: “La Fiorentina ora ha la Conference, sta bene lì, e può vincere qualcosa. Il campionato è andato ormai, e non può giocare sempre la stessa squadra. Ma non puoi abbassare il livello, le squadre hanno 14-15 elementi che giocano sempre. A me piaceva giocare ogni 3 giorni, ti allenavi poco ma ti divertivi di più, anche quello ti dà il ritmo.”