Gori al Cosenza, ci siamo. Ecco quando si aggregherà ai calabresi

Se ne parlava ormai da giorni, Gabriele Gori diventerà un giocatore del Cosenza. Il futuro del giovane attaccante viola sarà nel club neopromosso in B appena arriverà anche la firma della Fiorentina.

Come riporta TMW, ormai è una questione di dettagli, con l’attaccante, già cercato dal ds Goretti per il Perugia (poi il suo addio fece saltare tutto e il giocatore preferì andare in B al Vicenza), che si aggregherà alla nuova squadra giovedì quando i calabresi verranno a Firenze per la Coppa Italia contro i viola.