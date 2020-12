Grande ritorno in Francia: ecco chi sarà il nuovo allenatore di Alban Lafont

Abbandonata la Fiorentina dopo una sola e deludente stagione per tornare a cercare fortuna e attenzioni in patria, l’avventura di Alban Lafont al Nantes non sembra essere migliore della precedente esperienza in viola. Nonostante il tredicesimo posto raggiunto nella passata stagione, il portiere francese aveva dimostrato il suo valore: in 27 incontri ha subito in fatti solo 29 reti, una media di 1 a partita.

Quest’anno invece la situazione in casa del Nantes sembra essere veramente critica: il club attualmente è al 16 posto in classifica, a soli 3 punti dalla zona retrocessione. Ciò che preoccupa è il numero di reti subite. Nelle prime 17 apparizioni di questa stagione, Lafont ha incassato 30 reti totali. Quasi 2 reti a partita di media.

Il primo a essere punito è l’allenatore, è proprio di questo pomeriggio l’annuncio da parte della società del cambio in panchina. Dopo solo 5 mesi l’attuale tecnico Christian Gourcuff viene sostituito da Raymond Domenech, tecnico di quella Francia che nel 2006 contese la Coppa del Mondo alla nostra nazionale. Ecco l’annuncio del Nantes sui propri canali social:

Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Raymond Domenech au poste d’entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. — FC Nantes (@FCNantes) December 26, 2020