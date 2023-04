Gravina grazia un giocatore dell’Inter: sarà disponibile per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, come riportato pochi minuti fa da Ansa, ha appena deciso di graziare “in via eccezionale e straordinaria” l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku che era stato espulso per seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia e poi squalificato per una giornata.

“Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo – è la spiegazione del provvedimento della Federcalcio – è elemento fondante dell’ordinamento sportivo”. Lukaku dunque torna disponibile per la gara di ritorno tra Inter e Juventus in programma mercoledì, ed è chiaro che la notizia non farà altro che buttare benzina sul fuoco sulla sfida.