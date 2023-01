Graziani approva Brekalo: “Rappresenterà una sicurezza per Italiano. Ecco perchè non è arrivata una punta”

Questo pomeriggio fa l’ex attaccante di Fiorentina e Torino Franceco Graziani, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare l’approdo a Firenze dell’ex Wolfsburg Josip Brekalo:

“Conosco il giocatore dai tempi del Toro, e posso confermare che è un esterno atipico. Credo che la Fiorentina abbia scelto di investire su di lui visto che ha un grosso problema con Sottil: il ragazzo, anche se adesso sta meglio, non riesce a recuperare dal problema alla schiena. Italiano molto probabilmente aveva bisogno che gli venisse preso un giocatore che possa dare un aiuta maggiore su quella fascia. Adesso anche se Nico Gonzalez sta recuperando, Ikone alterna partite belle a partite meno belle, e sono convinto che il croato possa diventare una sicurezza sull’esterno per il tecnico. Molti a Firenze si lamentano e non capiscono come anzichè prendere un centravanti sia stato deciso di virare su un giocatore dalle sue caratteristiche. Evidentemente Italiano e la società continuano a sperare che Cabral e Jovic possano dare un contributo maggiore nella seconda parte di stagione. A me Brekalo è sempre piaciuto: nell’anno in cui è stato al Torino ha fatto un grandissimo campionato. Mi auguro possa fare la stessa cosa in magia viola”.