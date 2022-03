Graziani: “Cabral va fatto giocare, altrimenti rischiamo di bruciarlo. La favola della condizione fisica non regge più”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana di Arthur Cabral, attaccante arrivato a gennaio dal Basilea: “Comincio ad avere qualche preoccupazione su di lui. E’ sparito dai radar, vorrei vederlo titolare per tre o quattro partite altrimenti rischiamo di bruciarlo e demoralizzarlo”.

E poi ha aggiunto: “Quella delle pessime condizioni fisiche è una favola, non esiste una cosa del genere dopo due mesi di lavoro in Italia. Di Cabral mi sono state raccontante grandi cose, in allenamento si dice che abbia personalità e che si distingua per impegno e giocate. Ma ora bisogna vederlo all’opera in campo”.