Graziani: “Chiesa e il padre sono persone molto serie con dei valori. Federico ha una voglia incredibile di emergere. Il suo ruolo ideale è l’esterno d’attacco”

L’ex Fiorentina, Francesco ‘Ciccio’ Graziani, intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto la sua a proposito di Federico Chiesa, altro ex viola incrociato dalla squadra di Italiano sabato scorso all’Allianz Stadium: “Federico è un ragazzo straordinario, con una voglia di emergere incredibile. E poi sta facendo un percorso di crescita eccezionale. Ha un bel carattere, voglia di emergere ancora di più, di diventare un top player. Lui e il papà sono persone molto serie. E’ la famiglia che è così, con valori. Federico non è un ragazzo che si monta la testa, non è esagerato in quello che fa, è semplice, tanta educazione e rispetto sono la prima cosa. Queste cose si vedono anche in campo”.

Sul ruolo di Chiesa, Graziani ha aggiunto: “Secondo me il suo ruolo ideale è l’esterno alto d’attacco, come ha sempre giocato in nazionale. Deve stare lì. Con Insigne dall’altra parte. Loro due ti mettono in grande difficoltà. Quando ti puntano, loro sono veramente tremendi”.