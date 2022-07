Graziani: “Dura anche ripetersi dopo il settimo posto dello scorso anno. Sono fiducioso sulla coppia Cabral-Jovic”

L’ex calciatore viola Ciccio Graziani ha detto la sua sull’ambizione della Fiorentina di puntare a migliorare il settimo posto dello scorso anno, ambendo all’Europa League o addirittura al colpo grosso Champions. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“Per me non sarà semplice neppure ripetere il settimo posto dello scorso anno. Per farlo serve sicuramente rimanere con i piedi per terra. Già il sesto posto per me sarebbe un traguardo fantastico. Voglio essere fiducioso sulla coppia di attaccanti Cabral-Jovic. Come ho già detto sul brasiliano, non si fanno a caso gol come quello che lui ha fatto a Napoli”.