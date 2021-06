Graziani: “Gattuso è quello giusto. Ribery non può chiedere di giocare sempre, invece Duncan e Lirola…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, parlando dell’imminente arrivo a Firenze di Gennaro Gattuso: “Sono convintissimo che Gattuso sia quello giusto. Lo zoccolo duro della squadra crescerà tre volte tanto rispetto a ora, poi arriveranno anche giocatori che chiederà direttamente Rino. Secondo me i ritorni di Lirola e Duncan possono essere importanti per il nuovo allenatore viola. Ribery? Dovranno capire se può essere un valore aggiunto, ma non può chiedere di giocare sempre”.