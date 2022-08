Graziani: “Ikoné deve capire che la Serie A non è la Ligue 1 francese, servono cose più semplici”

A Radio Bruno ha parlato l’ex Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo su diversi giocatori viola. Queste le sue parole: “Contro l’Empoli abbiamo buttato via due punti, anche i cambi di Italiano non li ho capiti, Cabral per Jovic su tutti, scelta incomprensibile. Ikoné deve capire che la Serie A non è il calcio francese, dopo due finte la palla va passata. Servono cose più semplici da parte sua”

E ancora: “Ai due attaccati viola si può pensare che mancano nel ritmo partita, ma le qualità non sono in discussione. Io proverei anche a farli giocare insieme qualche volta, affiancati da Nico o Sottil“.