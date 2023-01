Graziani: “Jovic? A Roma non mi è piaciuto per niente. Belotti, invece, farebbe benissimo alla Fiorentina”

L’ex attaccante viola ‘Ciccio‘ Graziani ha commentato a Radio Bruno la situazione precaria della Fiorentina in attacco, tra Jovic, Gonzalez e i possibili acquisti:

“Credo che la società non voglia cambiare nulla in questo momento e quindi tenere Gonzalez, a meno di proposte indecenti, quello è ovvio. Sono certo che la squadra possa rendere di più. A cominciare da Jovic, il cui atteggiamento contro la Roma non mi è piaciuto per niente. Non vorrei che il serbo abbia scelto Firenze come una tappa di passaggio. Questo Jovic non mi piace, non sa tenere l’area di rigore. La stagione comunque è ancora lunga e ci sono tante partite da disputare”.

E sul mercato: “Chiederei Belotti per 5 mesi, è uno che l’area la sa reggere da solo: ci metto la mano sul fuoco che da noi farebbe bene. Tanto la Roma ha già preso un altro, Solbakken”.