Graziani: “La condizione fisica degli attaccanti viola può essere un problema, ma sono fiducioso. Cabral da tenere d’occhio”

L’ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione in casa viola. Queste le sue parole: “La condizione fisica di Cabral e Jovic può rappresentare un problema per la Fiorentina a inizio stagione, ma sono fiducioso. Reputo la rosa di quest’anno più forte di quella dall’anno scorso. Lo Celso mi piace da morire, farebbe fare il salto di qualità.

E ancora: “So per certo che la società viola ha avuto dei contatti con l’agente di Belotti, ma alla fine non se n’è fatto di nulla. Io, come ho sempre detto, lo avrei peso. Cabral potrebbe essere una risorsa importante per i viola, terrei d’occhio il brasiliano”.