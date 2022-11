Graziani: “La Fiorentina dice che non ha niente, Gonzalez invece che sente ancora male: così si mettono in difficoltà da soli. Almeno Mourinho è stato sincero”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco ‘Ciccio’ Graziani, ha commentato a Radio Bruno la gara di questa sera contro la Salernitana. Poi ha speso qualche parola sul “caso Gonzalez“:

“Il mistero attorno alle formazioni di Italiano mi pare strano perché una volta si conoscevano sempre il giorno prima. Nello specifico, non so se ci sarà Bonaventura, perché c’è anche una logica di turnover per la sfida con il Milan da valutare”.

Poi sull’esterno argentino: “Gonzalez deve avere ancora dolore: ci sono alcuni che riescono a resistere, altri no. Il dolore è soggettivo, ma prima con un’infiammazione alla caviglia si poteva giocare. Mourinho, ad esempio, ha affermato che Abraham sta già pensando solo al Mondiale. Forse molti altri lo stanno facendo: io quando giocavo non l’ho mai fatto. La Fiorentina ci dice che il giocatore non ha nulla, Gonzalez invece che gli fa ancora male. Si mettono in difficoltà da soli. Se non c’è rischio deve scendere in campo”.